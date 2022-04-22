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    22 апреля 2022, 17:29

    Научный сотрудник РАН Малахов объяснил важность российской лунной программы

    Полина Гребенщикова

    Владимир Путин заявил, что Россия возобновляет лунную программу. Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов объяснил для Pravda.Ru, в чем важность этой программы не только для России, но и для всего человечества.

    Российские станции «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27»исследуют поверхность и орбиту Луны — в том числе там, где были обнаружены залежи водяного льда. Эти исследования полезны для отработки технологий нахождения человека в дальнем космосе.

    «Лететь на Луну всего три-шесть дней и всегда можно эвакуироваться, если что. Эти технологии нам пригодятся при освоении Марса, который более пригоден для жизни», — объяснил ученый.