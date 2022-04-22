Научный сотрудник РАН Малахов объяснил важность российской лунной программы

Владимир Путин заявил, что Россия возобновляет лунную программу. Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов объяснил для Pravda.Ru, в чем важность этой программы не только для России, но и для всего человечества.

Российские станции «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27»исследуют поверхность и орбиту Луны — в том числе там, где были обнаружены залежи водяного льда. Эти исследования полезны для отработки технологий нахождения человека в дальнем космосе.

«Лететь на Луну всего три-шесть дней и всегда можно эвакуироваться, если что. Эти технологии нам пригодятся при освоении Марса, который более пригоден для жизни», — объяснил ученый.