Рогозин назвал имя российской космонавтки для перекрестных полетов с США

Первым кандидатом со стороны России для перекрестных полетов на МКС совместно с США является космонавт Анна Кикина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Россиянка уже проходит подготовку по программе NASA, сказал он. Рогозин подчеркнул, что ведомство ждет предложений от NASA по американскому кандидату для включения его в отечественный экипаж.

«Решение о перекрестных полетах Роскосмоса и NASA необходимо для слаживания международного экипажа МКС в управлении обоими пилотируемыми кораблями — „Союзом МС“ и американским Crew Dragon», — написал гендиректор корпорации.

По словам главы ведомства, космонавты также займутся взаимным изучением российского и американского сегментов МКС.

Ранее Роскосмос заинтересовался космическими предприятиями на освобожденной территории Украины.