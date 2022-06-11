Рогозин назвал имя российской космонавтки для перекрестных полетов с США
Глава Роскосмоса Рогозин подтвердил кандидатуру космонавтки Кикиной для полетов с NASA
Первым кандидатом со стороны России для перекрестных полетов на МКС совместно с США является космонавт Анна Кикина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Россиянка уже проходит подготовку по программе NASA, сказал он. Рогозин подчеркнул, что ведомство ждет предложений от NASA по американскому кандидату для включения его в отечественный экипаж.
«Решение о перекрестных полетах Роскосмоса и NASA необходимо для слаживания международного экипажа МКС в управлении обоими пилотируемыми кораблями — „Союзом МС“ и американским Crew Dragon», — написал гендиректор корпорации.
По словам главы ведомства, космонавты также займутся взаимным изучением российского и американского сегментов МКС.
Ранее Роскосмос заинтересовался космическими предприятиями на освобожденной территории Украины.