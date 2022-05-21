Роскосмос заинтересовался космическими предприятиями на освобожденных территориях

Роскосмос рассматривает возможность наладить работу космических предприятий на территориях, освобожденных в рамках спецоперации. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью каналу «Россия 24».

Прежде всего Роскосмос интересует то, что «всегда было неотрывной частью единой космической семьи» СССР как великой космической державы, подчеркнул Рогозин.

«Это предприятия, которые находятся в Харьковской области, в Киевской области, в Днепропетровской области», — пояснил он.

Глава Роскосмоса считает, что на таких предприятиях можно восстановить производство, дать людям рабочие места.

Ранее стало известно, что Роскосмос работает над созданием замены американскому аэростату после выхода последних из межпланетной миссии «Венера-Д». Автоматическую станцию планируют отправить в 2029 году.