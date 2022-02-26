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    26 февраля 2022, 13:45

    Рогозин и Маск поспорили в Тwittеr из-за санкций, касающихся космоса

    Дарья Морозова

    Глава Роскосмос Дмитрий Рогозин написал твит, в котором спросил, как США планируют справляться с управлением МКС, если откажутся от сотрудничества с Россией. Глава Space X Илон Маск ему ответил.

    Рогозин и Маск поспорили в Тwittеr из-за санкций, касающихся космоса

    «Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы?» — написал Рогозин.

    Он заявил, что космический мусор, «коим талантливые американские бизнесмены загадили околоземную орбиту», может представлять опасность для самих Штатов и Европы.

    Маск в ответ написал, что Space X вполне справится с ситуацией без помощи.

    Ранее представитель NASA заявил, что санкции в отношении России не повлияют на сотрудничество с ней США в космической сфере. Бывший астронавт NASA Гаррет Райзман уточнил, что российский сегмент МКС находится в прямой зависимости от работы и оборудования друг друга.

    «Российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без силовых установок, которые находятся на российской стороне», — пояснил он.