Рогозин и Маск поспорили в Тwittеr из-за санкций, касающихся космоса

Глава Роскосмос Дмитрий Рогозин написал твит, в котором спросил, как США планируют справляться с управлением МКС, если откажутся от сотрудничества с Россией. Глава Space X Илон Маск ему ответил.

«Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы?» — написал Рогозин.

Он заявил, что космический мусор, «коим талантливые американские бизнесмены загадили околоземную орбиту», может представлять опасность для самих Штатов и Европы.

Маск в ответ написал, что Space X вполне справится с ситуацией без помощи.

Ранее представитель NASA заявил, что санкции в отношении России не повлияют на сотрудничество с ней США в космической сфере. Бывший астронавт NASA Гаррет Райзман уточнил, что российский сегмент МКС находится в прямой зависимости от работы и оборудования друг друга.

«Российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без силовых установок, которые находятся на российской стороне», — пояснил он.