NASA вопреки санкциям продолжит сотрудничество с Роскосмосом по МКС

Американские санкции не скажутся на сотрудничестве США с Россией по Международной космической станции (МКС), сообщил представитель NASA компании CNN. Новые меры контроля экспорта «позволяют странам продолжить сотрудничество в гражданской космической отрасли».

МКС, созданная совместно США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством, разделена на две части — российский орбитальный сегмент и американский орбитальный сегмент.

«Российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без силовых установок, которые находятся на российской стороне», — сказал CNN бывший астронавт НАСА Гаррет Райзман.

Ранее в Роскосмосе предложили США отказаться от антироссийских санкций в космической отрасли. Действия американской стороне в госкорпорации сравнили с поведением «безответственного геймера».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин своем Telegram-канале отметил, что в случае непродуманных мер санкции вполне могут «упасть на голову» их авторам: если сотрудничество с Россией будет заблокировано, некому будет спасти МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения.

NASA не ответило напрямую на замечания Рогозина, но подчеркнуло, что космическое агентство США «продолжает работать с Роскосмосом и другими международными партнерами в Канаде, Европе и Японии для обеспечения безопасной и непрерывной эксплуатации МКС».

США, Евросоюз и ряд стран мира ввели новые санкции, включающие ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку. Экс-премьер-министр Италии, бывший глава Еврокомиссии Романо Проди в интервью газете Corriere della Sera отметил, что санкции в отношении России дорого обойдутся самой Европе.

Президент РФ утром 24 февраля в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.