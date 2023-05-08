Мир 08 мая 2023, 11:53 Рогозин допустил объявление 22 июня национальным праздником на Украине Дмитрий Рогозин предположил, что Украина объявит 22 июня национальным праздником РИА «Новости»

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Власти Украины в будущем объявят 22 июня 1941 года государственным праздником. Такой прогноз в Telegram-канале высказал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Следующим его (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.) шагом станет объявление 22 июня 1941 года национальным праздником. Все по плану, все логично», — написал он.

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Таким образом Рогозин прокомментировал указ Зеленского, который предложил сделать 8 мая Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кроме того, внесенный в Раду законопроект подразумевает 9 мая как День Европы, чтобы праздновать его совместно с государствами Европейского союза. Ранее День Победы на Украине отмечали 9 мая, а 8 мая считался Днем памяти и примирения.

Нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года в рамках операции, получившей секретное название «Барбаросса». Она стала крупнейшей операцией во Второй мировой войне.