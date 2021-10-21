Робота-художницу задержали в Египте по подозрению в шпионаже

В Египте произошло необычное задержание. В поле зрения сотрудников безопасности попала робот-художница Ай-Ду. Она должна была представить свои работы у Великой пирамиды в Гизе, но ее заподозрили в шпионаже. Об этом написала газета The Guardian.

Спецслужбы продержали робота в таможне 10 дней. Организаторы выставки смогли ее забрать только после вмешательства британского посла. Как оказалось, художницу задержали из-за того, что в нее был встроен модем для передачи информации. Таможенникам это не понравилось.

Кроме того, в ее глазах установлены видеокамеры. Но это нужно для рисования. Автор проекта рассказал изданию, что от модема еще можно отказать, но лишать глаз нельзя. В результате робота освободили всего за несколько часов до начала выставки Forever is Now. Мероприятие продлится до 7 ноября.

В октябре стало известно, что американские ученые создали нового двуногого робота Леонардо. Разработка способна не только ходить, но и летать. Высота робота составляет порядка 70 сантиметров. Создатели надеются, что робота в дальнейшем можно будет использовать как для бытовых задач, так и для изучения космического пространства.