Американские ученые создали необычного робота

Сотрудники Калифорнийского технологического института создали нового двуногого робота Леонардо. Разработка способна не только ходить, но и летать. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на National Geographic.

Робот Леонардо состоит из гуманоидной и летающей частей. С помощью двух конечностей он способен ходить. Кроме того, двигатели, работающие в совокупности с суставами, помогают ему прыгать и кататься на скейтборде. Длина робота составляет порядка 70 сантиметров.

За основу для робота было взято строение скелета птиц, умеющих как летать, так и ходить по земле. Взлетать Леонардо может с помощью небольших двигателей. Ученые предполагают, что в дальнейшем разработку можно будет использовать как для бытовых задач, так и для изучения космического пространства.