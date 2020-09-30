Робота для уничтожения российских танков Т-72 испытали в США

Роботы, о которых идет речь в материале, оснащены небольшими беспилотниками. Они смогли определить танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR). В статье указано, что этот алгоритм создан на основе более 3,5 миллиона фотографий военной техники.

Данные о цели загрузил искусственный интеллект. Поскольку дальности встроенного оружия не хватало для поражения танка, механизм с одобрения оператора вызвал артиллерийскую поддержку.

Американский лидер Дональд Трамп ранее в сентябре заявил, что у Штатов есть секретные системы вооружений, о которых никто не знает. Кроме того, по его словам, американское ядерное оружие «находится в лучшем состоянии за последние десятилетия». Так глава государства прокомментировал выдержки из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость», которая была составлена на основе 18 эксклюзивных интервью с ним.