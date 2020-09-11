Трамп: у США есть оружие, о котором никто не знает

США обладают секретными системами вооружений, заявил президент страны Дональд Трамп. Также он сообщил, что американское ядерное оружие «находится в лучшем состоянии за последние десятилетия».

Так политик прокомментировал выдержки из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость», составленной на основе 18 эксклюзивных интервью с ним. До выхода книги Вудворд пересказал слова Трампа о том, что США разработали новую систему ядерного оружия, аналогов которой нет ни у Китая, ни у России.

«У нас есть кое-какие системы, о которых никто не знает, — заявил Трамп журналистам на брифинге. И, честно говоря, я думаю, будет лучше, чтобы так и оставалось. У нас есть невероятные системы».

Президент добавил, что армия США сейчас «сильнее, чем когда-либо». За последние 3,5 года, пока он находится у власти, на военных потратили 2,5 триллиона долларов.

«И, честно говоря, наше ядерное оружие — будем надеяться на Бога, что нам никогда не придется его использовать — сейчас находится в лучшем состоянии за последние десятилетия», — подытожил Трамп.