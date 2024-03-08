08 марта 2024, 18:12
«Рютте придется подождать». Назначение генсека НАТО отложат
NOS: назначение нового генсека НАТО займет больше времени
Назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО произойдет позже, чем ожидалось. Об этом сообщила Нидерландская радиовещательная компания со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.
«Рютте придется подождать, назначение гендиректора НАТО займет больше времени», — сообщили журналисты.
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Премьер-министр — один из основных кандидатов на должность. В конце февраля казалось, что его назначение пройдет быстро, но все оказалось не так просто. Официальной процедуры выбора нового генерального секретаря нет, но Рютте нужна поддержка всех 32 стран-членов НАТО.
Кандидата поддерживает большинство государств, в то числе США, Великобритания, Германия и Франция.
«Но Венгрия заявила, что не поддержит его кандидатуру, и две недели назад появился конкурирующий кандидат на высший пост в НАТО: президент Румынии Йоханнис», — написали авторы публикации.
Ранее колумнист газеты Financial Times Саймон Купер порассуждал на тему, подойдет ли премьер Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Нидерландскому политику придется учитывать противоположные позиции членов НАТО.
Германия
США
Венгрия
Великобритания
НАТО
Франция
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