Мир 07 марта 2024, 17:37 «Почему бы нам не напасть?» Восточная Европа захотела конфликта с Россией FT: Восточная Европа заговорила о нападении на Россию Pxhere

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В Восточной Европе стали задумываться о возможном нападении на Россию. Об этом написал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика.

«Мы спрашиваем себя „<…> Почему бы нам не напасть на Россию?“» — заявил собеседник журналиста.

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Автор материла также порассуждал на тему, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Политику придется учитывать совершенно противоположные позиции членов военно-политического блока, отметил Купер.

«НАТО нужен мягкий, неидеологический лидер. Марк Рютте будет идеален», — указано в публикации.

Ранее Швеция официально вступила в НАТО. Теперь в составе альянса 32 государства. На фоне расширения блока Россия усилила группировки войск на двух направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Страна продолжит совершенствовать состав и структуру своих военных сил.