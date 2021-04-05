Рядом с вулканом в Исландии образовалась новая трещина. Фото

На полуострове Рейкьянес в Исландии появилась новая трещина с лавой. Ее длина — около 200 метров. Раскаленная жижа стекает в долину Мерардалур.

Трещина в районе извергающегося вулкана Фаградальсфьядль открылась 4 апреля, сообщили в Исландском метеорологическом управлении.

На место извержения выслали два вертолета береговой охраны. В случае необходимости их используют для эвакуации.

Самолет с учеными находится в пути. Они оценят местоположение и размер новой трещины извержения.

Трещина с лавой в районе вулкана Фаградальсфьядль / Исландское метеорологическое управление

Вулкан Фаградальсфьядль начал извергаться 20 марта. Все основные дороги рядом с ним перекрыли, а жителей попросили «ни при каких обстоятельствах» не подходить близко к опасной зоне. Вулкан находится в 50 километрах от столицы Исландии и всего в 32 километрах от главного национального аэропорта Кеблавик. В воздушной гавани действует оранжевый код полета: при извержении происходит незначительное распределение пепла, поэтому для воздушного движения оно считается неопасным.