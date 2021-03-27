Фотограф из Исландии сжег дрон во время извержения вулкана, но получил красивые кадры

Исландский фотограф Гардар Олаф снял начало извержения вулкана Фаградальсфьядль. В результате его беспилотник расплавился, но кадры вышли красивыми.

Результат он выложил в свой Instagram.

Его подписчики в комментариях восхитились красотой этого зрелища.

Крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль произошло в Исландии 20 марта. Власти страны временно запретили входящие и исходящие рейсы из аэропорта Кеблавик. Первые сообщения об извержении поступили в 21:40 по исландскому времени. Уже в 22:59 (00:59 по московскому времени) метеорологическая служба Исландии официально объявила о начале извержения вулкана Фаградалсфьяль, который расположен на юго-западе страны. Он находится примерно в 40 километрах от столицы — Рейкьявика. Все основные дороги в районе вулкана перекрыты. Полиция в Тwittеr попросила жителей сохранять спокойствие и «ни при каких обстоятельствах» не подходить близко к опасной зоне.