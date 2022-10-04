Более 10 стран выступили в ООН с требованием прекратить русофобию | 360°

Мир 04 октября 2022, 00:23 Поделиться Telegram

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Viber Более 10 стран выступили в ООН с требованием прекратить русофобию Группа из 11 стран осудила выступила в СПЧ ООН с осуждением русофобии РИА "Новости"

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Представители 11 стран выступили с совместным заявлением перед Советом по правам человека ООН. Они осудили дискриминацию русских и русскоязычных жителей за рубежом. Об этом сообщил ТАСС.

Документ, осуждающий русофобию, подписали Россия, Беларусь, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

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«Мы глубоко обеспокоены беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной властями ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей в последние месяцы», — говорилось в обращении.

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Подписавшие документ призвали немедленно прекратить преследование русских, а также вернуться к выполнению обязательств в области прав человека.

Они напомнили, что происходящее нарушает множество международных договоров: Всеобщую декларацию прав человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом. Российский лидер также упрекнул западные страны в подавлении демократических ценностей.

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