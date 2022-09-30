Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом | 360°

Власть 30 сентября 2022, 15:42 Поделиться Telegram

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Viber Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом Президент Путин назвал распространяемую в мире русофобию с расизмом

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Распространяемая в мире русофобия является расизмом. Об этом на церемонии в Большом Кремлевском дворце заявил президент России Владимир Путин.

«Одна из причин многовековой русофобии — мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать», — заявил Путин.

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Российский лидер упрекнул западные страны в подавлении демократических ценностей.

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«Запад вместо демократии использует подавление, порабощение и эксплуатацию, построенный им однополярный мир лжив, антидемократичен и лицемерен насквозь», — подчеркнул Путин.

Также глава государства, комментируя диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил, что англосаксонский мир фактически приступил к уничтожению европейской энергоструктуры, чтобы лишить континент энергетической независимости.

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