Мир 17 апреля 2024, 17:45 Рябков заявил о возможном конце периода «относительной стабильности» для США Рябков: период «относительной стабильности» для США подойдет к концу РИА «Новости»

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Пентагон может развернуть ракеты средней и меньшей дальности, но в таком случае период «относительной стабильности» для США подойдет к концу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

По мнению дипломата, американской стороне важно «формировать ложное чувство самоуспокоенности» с помощью военного превосходства. Рябков добавил, что США прикрывают свои решения в оборонной сфере заявлениями о сдерживании Китая, и тем самым только еще больше дестабилизируют обстановку.

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«На самом же деле это звено в цепи многоплановых и многогранных усилий Вашингтона в погоне за сохранением военного превосходства в самых разных сферах», — прокомментировал дипломат возможное развертывание американских ракет.

Накануне Рябков назвал необратимым решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал ответить Пентагону на развертывание ракетных систем, запрещенных РСМД. Он подчеркнул, что Россия примет серьезные меры, сообщил RT.