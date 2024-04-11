Мир 11 апреля 2024, 21:13 «Необратимо». МИД оценил решение США разместить ракеты в АТР МИД указал на необратимость настроя США разместить ракеты в АТР РИА «Новости»

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У российских властей возникли опасения, что решение властей США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщили РИА «Новости».

«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», — сказал он.

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По словам Рябкова, Россия допустила отказ от моратория по выполнению пунктов по РСМД который прекратил действовать в 2019 году.

Сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Китае. Представители стран планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, они затронут темы перспектив сотрудничества и партнерства в составе международных организаций.