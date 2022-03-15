Рябков: США виноваты в происходящем на Украине
Дипломат Рябков: США виноваты в происходящем на Украине
Многолетние действия США стали причиной происходящего в настоящее время на Украине. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Происходящее сейчас вокруг Украины — прямое следствие многолетних действий США», — заявил Рябков.
Он отметил, что Россия и Америка придерживаются абсолютно противоположенных подходов к Украине.
«Роль США в трагедии на Украине крайне деструктивна, Москва осуждает политику Вашингтона», — сказал дипломат.
Также Рябков выразил мнение, что США в одностороннем порядке пытаются полностью разрушить отношения с Россией.
«В РФ надеются, что через какое-то время США поймут, что с Москвой необходимо продолжать обсуждение вопросов стратегической стабильности», — сказал замглавы МИД.
Ранее Рябков заявил, что доволен диалогом с Китаем относительно сотрудничества двух стран.