Рябков: США виноваты в происходящем на Украине

Многолетние действия США стали причиной происходящего в настоящее время на Украине. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Происходящее сейчас вокруг Украины — прямое следствие многолетних действий США», — заявил Рябков.

Он отметил, что Россия и Америка придерживаются абсолютно противоположенных подходов к Украине.

«Роль США в трагедии на Украине крайне деструктивна, Москва осуждает политику Вашингтона», — сказал дипломат.

Также Рябков выразил мнение, что США в одностороннем порядке пытаются полностью разрушить отношения с Россией.

«В РФ надеются, что через какое-то время США поймут, что с Москвой необходимо продолжать обсуждение вопросов стратегической стабильности», — сказал замглавы МИД.

Ранее Рябков заявил, что доволен диалогом с Китаем относительно сотрудничества двух стран.