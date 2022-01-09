Рябков назвал предварительные переговоры с США «потрясающими»

Предварительные переговоры российских и американских дипломатов по гарантиям безопасности прошли потрясающе. С таким заявлением выступил перед журналистами заместитель министра иностранных дел РФ Павел Рябков.

Он провел встречу с первым заместителем государственного секретаря Уэнди Шерман в Женеве.

«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материал предстоящих дел. Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить», — привело цитату Рябкова РИА «Новости».

Других подробностей российский дипломат не привел. Встреча продолжалась более двух часов, она носила предварительный характер. Основные переговоры пройдут в Женеве в понедельник, 10 января.

Накануне представитель Белого дома сообщил журналистам, что главными темами основной встречи станут ситуация на Украине и предложение по взаимным ограничения военных учений, включая полеты стратегической авиации.

После переговоров в Женеве представители МИД России отправятся в Брюссель на заседании Совета Россия — НАТО, которое пройдет 12 января. Участники обсудят проект о гарантиях безопасности в Европе. Речь идет об отказе размещения ракет средней и малой дальности в зоне возможного поражения и отказ Североатлантического альянса на восток, включая бывшие республики Советского Союза.