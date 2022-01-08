Белый дом назвал дату предварительных переговоров с Россией

Основная часть переговоров российской и американской делегаций в Женеве пройдет 10 января. Но ряд вопросов дипломаты обсудят на предварительной встрече уже в ближайшее воскресенье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Собеседник журналистов отметил, что предварительная часть переговоров пройдет сразу после прибытия участников делегаций в Женеву, то есть в воскресенье.

Представитель Белого дома отметил, что главными темами основной встречи станут ситуация на Украине и введение взаимных ограничений по военным учениям, включая полеты стратегической авиации.

Вопрос о сокращении американского военного присутствия в странах Европы в повестке делегации США не стоит.

Предстоящие переговоры российских и американских дипломатов станут очередным раундом диалога по поиску стратегической стабильности. Он продолжится заседанием Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе.

В середине декабря МИД России опубликовал два проекта договора для США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. В документы включили отказ альянса от расширения на восток, и неразмещении ракет средней и малой дальности вне территории НАТО.