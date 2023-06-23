Мир 23 июня 2023, 15:23 Рябков допустил выход США из ДСНВ Замглавы МИД Рябков допустил выход США из ДСНВ и наращивание вооружений U.S. Department of Defense

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США могут не дожидаться срока истечения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и задействовать механизмы по выходу из соглашения. Такое допущение сделал в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что при любом сценарии нельзя исключать того, что после прекращения действия ДСНВ американцы начнут наращивать ранее запрещенные виды вооружений.

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«Американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнется какое-то наращивание в этой сфере, это будет тревожным событием», — заявил Рябков.

При этом дипломат отметил, что интересы безопасности России от этого не пострадают. Так как страна располагает достаточным количеством ресурсов для нивелирования последствий негативного сценария.

Дипломат подчеркнул, что международное право допускает одностороннее решение о приостановке выполнения обязательств, но допустить полного слома реализации ДСНВ по вине США Россия не хочет.

Россия приостановила свое участие в ДСНВ минувшей зимой. Официальную ноту в посольство США передали представители Министерства иностранных дел. В заявлении говорилось, что действующие нормы по ограничению ракет страна продолжит выполнять. Но в ответ США отказались предоставить российской стороне данные о количестве стратегического наступательного вооружения, которое находится в их распоряжении.