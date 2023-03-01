Мир 01 марта 2023, 17:05 Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ Замглавы МИД Рябков заявил о передаче США ноты о приостановке участия России в ДСНВ РИА «Новости»

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Россия 28 февраля передала посольству США в Москве официальную ноту о приостановке своего участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Американцев интересовали некоторые подробности нашего решения», — уточнил Рябков.

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Он отметил, что, как только президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, сразу последовала нотификация.

Рябков обратил внимание, что российская сторона не видит никаких признаков изменения деструктивной американской позиции по стратегической стабильности. При этом он не исключил продолжение контактов с США по вопросу ДСНВ.

Российский лидер подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля.

Ранее посол России Анатолий Антонов обвинил США в многолетнем нарушении центральных положений требований ДСНВ.