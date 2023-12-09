Мир 09 декабря 2023, 10:26 Рисовое поле старше пяти тысяч лет обнаружили в Китае «Синьхуа»: древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет нашли на востоке Китая Unsplash

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В провинции Чжэцзян на востоке Китая обнаружили древнее рисовое поле возрастом около 5,5 тысячи лет. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Поле нашли на территории города Нинбо в ходе раскопок, которые прошли с августа по октябрь. Общая площадь проведения работ составила порядка тысячи квадратных метров.

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Археологи обнаружили тропу, которая соединяла поселение с полем, канаву для дренажа и орошения, остатки сорняков, риса, девять ям и три обочины.

По их мнению, находка принадлежит периоду неолитической культуры Хэмуду. Открытие поможет лучше узнать систему рисовых полей в далеком прошлом, а также станет важным инструментом для изучения рисоводства в регионе.

Ранее археологи обнаружили фрагменты древнего поселения в Красноярском крае. Предположительно, его возраст датируется III–IV веками нашей эры. На месте раскопок нашли покрытый берестой очаг, осколки глиняных стрел и наконечники от них.