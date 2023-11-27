Общество 27 ноября 2023, 12:46 Археологи обнаружили поселение древнего племени в Сибири

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Археологи нашли остатки древнего жилища неизвестного племени в районе города Канска Красноярского края. Поселение датируется III–IV веками нашей эры, сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Обнаруженный комплекс Глиняный находится на небольшом возвышении. На нем располагались две площадки для изготовления предметов из железа. В центре жилища, которое покрывалось берестой, находился очаг.

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Ученые также обнаружили на территории поселения железные наконечники стрел и осколки глиняных сосудов.