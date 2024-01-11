Мир 11 января 2024, 16:37 «Рискуют нарваться». Медведев назвал условие применения ядерного оружия на Украине Медведев: Россия применит ядерное оружие в ответ на удары по пусковым установкам РИА «Новости»

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Попытка уничтожения российских пусковых установок станет очевидным основанием для использования Россией ядерного оружия. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

ВСУ столкнутся с серьезным ответом, если с помощью западных снарядов ударят по российским пусковым установкам, отметил он.

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«Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — указал Медведев.

Зампредседателя Совбеза напомнил об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. По его словам, руководство может применить ядерное оружие в том случае, если против страны совершат нападение, при котором «под угрозу поставлено само существование государства».

«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», — заключил политик.

Ранее Медведев назвал результативными удары ВС России по украинским военным объектам. Он добавил, что российские войска использовали для атак ракеты с разным наполнением, «разве что кроме ядерного пока».