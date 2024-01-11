11 января 2024, 16:37
«Рискуют нарваться». Медведев назвал условие применения ядерного оружия на Украине
Медведев: Россия применит ядерное оружие в ответ на удары по пусковым установкам
Попытка уничтожения российских пусковых установок станет очевидным основанием для использования Россией ядерного оружия. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
ВСУ столкнутся с серьезным ответом, если с помощью западных снарядов ударят по российским пусковым установкам, отметил он.
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«Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — указал Медведев.
Зампредседателя Совбеза напомнил об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. По его словам, руководство может применить ядерное оружие в том случае, если против страны совершат нападение, при котором «под угрозу поставлено само существование государства».
«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», — заключил политик.
Ранее Медведев назвал результативными удары ВС России по украинским военным объектам. Он добавил, что российские войска использовали для атак ракеты с разным наполнением, «разве что кроме ядерного пока».
Ядерное оружие
Дмитрий Медведев
ВСУ
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Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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