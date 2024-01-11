Армия 11 января 2024, 15:49 Результативные удары по объектам ВСУ доказали эффективность ОПК в России Медведев указал на эффективность ОПК после результативных атак на объекты ВСУ РИА «Новости»

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Серия недавних результативных ударов по объектам Вооруженных сил Украины говорит об эффективности работы отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2023 году. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, чьи слова привело РИА «Новости».

«Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — добавил политик.

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Он подчеркнул, что все запланированные в 2023 году поставки особо востребованных образцов вооружения удалось выполнить.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос предупредил, что российские войска еще не показали максимальной мощи авиационных ударов. По его словам, армия РФ способна нарастить свой потенциал.

Постоянный риск ударов со стороны ВС России лишает ВСУ возможности готовить новых бойцов, отметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Украинское командование уже заметно сократило срок подготовки новобранцев.