Предоставление Евросоюзом статуса кандидатов в организацию Украине и Молдавии ничем не угрожает России. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров сделал по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является политическим блоком, в отличие от Североатлантического альянса. Развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создает для нас каких-либо угроз и рисков», — сказал Лавров. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что Россия будет дальше наблюдать за поведением ЕС и следить за его шагами, а также за тем, как действуют страны-кандидаты — «подчиняются этим требованиям или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность».

Также министр заявил, что у российских властей нет иллюзий относительно возможной смены русофобского курса ЕС в ближайшее время. По его словам, ЕС читает нотации кандидатам в организацию или желающим приобрести этот статус.

«Они в рамках этих публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: „Если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации“», — сказал Лавров, его слова передало РИА «Новости».

Глава МИД РФ посчитал, что действия Евросоюза говорят о том, что он не заинтересован в выполнении договоренностей с Россией по созданию общих пространств. Министр также заявил, что Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе Франции и Соединенных Штатов.