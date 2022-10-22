«Риск распада ЕС». Французы высказались о судьбе Европы из-за энергокризиса | 360°

Мир 22 октября 2022, 02:46 «Риск распада ЕС». Французы высказались о судьбе Европы из-за энергокризиса Читатели Le Figaro предрекли распад Евросоюза из-за энергокризиса РИА "Новости"

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Читатели французского издания Le Figaro негативно отреагировали на публикацию, которая была посвящена итогам саммита ЕС в Брюсселе. В комментариях они заявили, что ЕС грозит распад из-за экономического и энергетического кризиса.

Европейцы жалуются на рост цен на топливо и энергоресурсы, а также высокий уровень инфляции. По мнению французов, поддержка Украины европейскими властями очень дорого обходится. Но от этого страдают простые граждане и бизнес, а власти не хотят менять свою политику.

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«Нынешний кризис, несомненно, является самым серьезным, с которым придется столкнуться ЕС. Есть риск распада ЕС, и если он произойдет, то он начнется с краха евро», — написал один из пользователей.

Еще один комментатор назвал самое простое и очевидное решение — заботиться о собственной стране. Он считает, что Брюссель не должен вмешиваться в конфликт, который его не касается.

До этого французы поддержали президента России Владимира Путина, высказавшегося в пользу традиционных ценностей.

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