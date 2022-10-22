Французы стали на сторону Путина после его слов о декадансе Запада | 360°

Мир 22 октября 2022, 01:50 Французы стали на сторону Путина после его слов о декадансе Запада Читатели Le Figaro признали правоту Путина после его слов о декадансе Запада Президент России Владимир Путин / РИА "Новости"

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Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали статью, в которой издание выступило с критикой позиции президента России Владимира Путина и его приверженности традиционным ценностям. Французы выступили на стороне российского лидера, а издание обвинили в клевете.

Газета опубликовала материал, где собрала высказывания Путина о семейных и религиозных ценностях. Глава государства призвал Запад не пытаться «сломать» патриотизм россиян и не разрушать традиционное понимание семьи, издание посчитало это попыткой дестабилизировать западные общества.

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Читатели встали на защиту Путина и отметили его правоту по поводу упадка Запада.

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«Декаданс Запада — это реальность, неважно, кто это сказал! Но у нас есть люди, которые пытаются это отрицать», — написал читатель.

«Путин, к сожалению, прав. Запад медленно разрушает себя», — написал юзер с ником liberal003.

Некоторые читатели раскритиковали газету и отметили, что материал носит отнюдь не аналитический характер.

«Целью статьи является не анализ, а клевета. <…> Путин правильно говорит, что Запад декадентский. Он прав, вот и все. А правду признать никогда не стыдно», — написал tarte au marron.

Пользователи указали, что понимают президента России и признают его правоту.

«Глава чужого государства прекрасно проанализировал ситуацию в нашем западном обществе!» — констатировал читатель.

«Ясно то, что Путин прав в своем описании Запада, который отрицает свою цивилизацию и движется к моральному, интеллектуальному и социальному упадку», — отметил юзер.

«Меня не обижает, когда Путин говорит о нашем безумии, он мог бы даже употребить выражение „смертельное безумие“, оно меня не шокировало бы», — призналась Anasthasie.