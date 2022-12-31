Мир 31 декабря 2022, 03:43 Европу ждет отключение электроэнергии в 2023 году — СМИ Газета Financial Times предположила, что Европу в 2023 году ждет отключение электроэнергии

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Британское издание Financial Times в прогнозе на следующий год предположило, что Европу могут ждать многочисленные отключения электроэнергии на фоне ситуации с нехваткой энергоресурсов. Особенно остро проблема будет стоять до весны, подчеркнули СМИ.

По данным газеты, до апреля Европа может неоднократно погружаться во тьму. Это также связано с холодной погодой и ростом цен на коммунальные услуги. Однако гораздо сложнее европейским властям будет в 2024 году, поскольку заполнить газовые хабы станет еще дороже. При этом поток российского газа в страны ЕС «близок к нулю».

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Журналисты Financial Times полагают, что, несмотря на многочисленные сложности, премьер Британии Риши Сунак сохранит свой пост. А президент США Джо Байден все-таки решит баллотироваться на второй срок. Но другие представители Демократической партии будут не в восторге от этой идеи и даже предложат свою кандидатуру на его место.

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Ранее Сунак попал впросак, предложив бездомному открыть свое дело. Британцы высмеяли премьера за его слова.