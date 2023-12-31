Мир 31 декабря 2023, 06:00 Риши Сунак не стал говорить об Украине в новогоднем обращении Риши Сунак не упомянул Украину в новогоднем обращении IMAGO/Graham Hunt / Global Look Press

Читать 360tv в

Британский премьер-министр Риши Сунак не упомянул Украину в новогоднем обращении к гражданам, как сделал это в 2022 году. Речь политика опубликовали на государственном сайте Великобритании.

В обращении Сунак акцентировал внимание на внутриполитических успехах правительства Британии и планах на дальнейший год. Он говорил о снижении инфляции, обращая внимание на сферу здравоохранения. Помимо этого, премьер страны упомянул кризис стоимости жизни и инвестиции в страну.

Реклама

Политик выразил благодарность врачам, военным, ученым и новаторам, которые положительно повлияли на экономику государства.

В прошлогоднем обращении Сунак говорил про Украину. Тогда он обещал помогать этой стране, несмотря на внутренние проблемы в Великобритании.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался называть главную тему новогоднего обращения Владимира Путина. Он подчеркнул, что россияне узнают подробности обращения главы государства лишь в праздничную ночь.