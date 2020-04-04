РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал в Соединенные Штаты российско-японскую систему для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

«Россия борется с коронавирусом, это глобальная проблема. Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире», — приводит РИА «Новости» слова Дмитриева.

По его словам, речь идет о мобильных российско-японских тестах, которые «могут тестировать 20 пациентов в час».

Дмитриев также отметил, что это событие является важным шагом, поскольку пандемия коронавируса — глобальная проблема.

Глава РФПИ также выразил уверенность, что государствам необходимо объединиться и работать вместе, чтобы победить новую инфекцию.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке нового коронавируса. Инфекция быстро распространилась практически по всем странам мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас в мире COVID-19 заражено уже больше миллиона человек.