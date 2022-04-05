Россия выразила протест из-за отказа в экстренном заседании СБ ООН и потребовала объяснений

Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил заявку России на срочное рассмотрение фейков о Буче. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя отреагировал на действия западных коллег. Его слова опубликовал ТАСС.

«Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу», — сказал он.

Небензя потребовал объяснить причины отказа. Также он попросил гарантии того, что СБ ООН не будет в дальнейшем «оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседание».

Россия несколько раз подавала заявку на экстренное собрание СБ ООН. Темой встречи должны был стать фейки о происходящем в Буче. Первое прошение отклонила Великобритания. На вторую заявку СБ не отреагировал.

Российские власти назвали кадры из Бучи фейком. Они считают, что снимки сделаны после ухода Вооруженных сил (ВС) РФ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кадры показывают зверства националистов. Ответственность за эти преступления против мирных граждан Бучи Украина хотела переложить на ВС РФ, подчеркнул Лавров.