Мир 17 апреля 2024, 09:51 РФ не получала официального приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии Захарова: Россия не получала приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии Hauke Schröder/dpa / Global Look Press

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Россия не получала по дипканалам приглашения на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она прокомментировала сообщения французских СМИ, что России якобы выслали такое приглашение. По словам дипломата, МИД связался с послом России во Франции Алексеем Мешковым 16 апреля, чтобы уточнить информацию.

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«Пока у нас — я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня — никаких подтверждений по дипканалам этому не было», — добавила Мария Захарова.

Радиостанция Europe 1 уточнила, что российскую делегацию обязательно пригласят вопреки сложившейся геополитической обстановке, поскольку СССР сделал высадку союзников в Нормандии возможной, «принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны». Предполагалось, что о решении по этому поводу объявит президент Франции Эммануэль Макрон.