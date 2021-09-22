Санду: Молдавия не прекратит добиваться вывода военных РФ из Приднестровья

В Молдавии заявили, что не оставят попыток добиться полного вывода российских военнослужащих с территории непризнанного Приднестровья. Позиция властей республики осталась неизменной.

Президент Молдавии Майя Санду в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН сослалась на закрепленный в конституции принцип нейтралитета и международного права. Ее слова привел ТАСС.

«Наша позиция по полному и безусловному выводу военных [из Приднестровья] остается неизменной», — подчеркнула Санду.

Она добавила, что это подразумевает вывоз или уничтожение боеприпасов, которые хранятся на складах в селе Колбасна. Их наличие президент республики назвала угрозой экологии и безопасности региона в целом.

Власти Молдавии, по словам Санду, обеспокоены ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе. Республику она назвала приверженным миру государством и заявила о готовности «найти мирные политические решения для конфликта в приднестровском регионе нашей страны» при условии соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Молдавии «в международно признанных границах».