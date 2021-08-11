Молдавия и России совместно избавятся от боеприпасов из Приднестровья

Президент Молдавии Майа Санду заявила, что во время переговоров с заместителем главы администрации президента (АП) Дмитрием Козаком попросила Россию помочь республике избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Представитель Москвы ей в этом не отказал.

Дмитрий Козак сообщила РИА «Новости», что Молдавия и Россия «договорились о взаимодействии». Срок начала взаимной помощи пока не раскрыт.

Козак также заявил на брифинге, что Майя Санду заверила его в том, что Приднестровью не грозит блокада.

«Майя Григорьевна заверила, что блокады Приднестровья не будет, власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку в Приднестровье тоже проживают граждане Молдавии», — заявил представитель АП.

На встрече с журналистами Козак подчеркнул, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии. Россия не готова выдвигать собственные условия урегулирования, но может оказать содействие в заключении договоренности.

Ранее Дмитрий Козак сообщал, что договорился с Санду о снятии взаимных ограничений и беспошлинной торговле.