Президент США Джо Байден удивился результатам выборов в Германии

Президент США Джо Байден рассказал о том, как он оценивает парламентские выборы в Германии. Американский лидер отметил, что результатов еще увидеть не успел. Но когда узнал, что есть небольшое преимущество за социал-демократами, то удивился этому факту.

По данным «РИА Новости», Байден ответил: «Черт меня возьми! Они сильные». Хотя пока еще лидерство разделяется между двумя партиями, Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Выборы в бундестаг в Германии прошли в воскресенье. Итоги будут подведены только через несколько недель. Тогда в стране сформируют правительство и выдвинут нового канцлера. Он сменит на высоком посту Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 последних лет. На данный момент, по предварительным подсчетам, в бундестаг проходят шесть партий.

Биографы Меркель отмечают, насколько хорошо она знает Россию и русскую культуру. Канцлера с такими знаниями в Германии может больше и не быть, считают политологи. Но пока воздерживаются от прогнозов, как сложатся двусторонние отношения Германии и России после смены правительства.