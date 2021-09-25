Биограф: канцлера, который бы знал Россию как Меркель, у Германии не будет

В Германии не будет канцлера, который бы так хорошо знал Россию, как Ангела Меркель. Политик не просто учила русский язык в школе, но и интересовалась русской культурой. Как сложатся российско-немецкие отношения после ее ухода, предсказать сложно.

Биограф Ральф Больман в беседе с газетой «Известия» назвал отношение Меркель к РФ двойственным из-за внешнеполитических решений немецкого лидера.

За 16 лет правления, подчеркнул он, Меркель пришлось совладать как минимум с семью кризисами. Среди них — Brexit, финансовый кризис, Украина, беженцы, победа на выборах в США Дональда Трампа, климатические вызовы и пандемия.

Во время своего правления канцлер допускала определенные ошибки. В частности в Германии до сих пор критически относятся к внутренним реформам в стране.

«Где действительно есть упущения — это внутренние реформы. На фоне пандемии коронавируса мы увидели значительные проблемы в государственном управлении, цифровизации, образовании и так далее», — отметил Больман.

При этом Меркель удалось добиться для Германии центральной роли в Европе. Канцлер вела себя осторожно и смогла избежать раздражения прочих европейцев превосходством страны.

Больман сообщил, что ему пока сложно судить о том, как изменятся российско-немецкие отношения после ее ухода.

«По этому вопросу все кандидаты различаются. На посту премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет (кандидат от ХДС — прим. ред.) всегда был в целом дружелюбно настроен к России и российской политике. Однако в период перевыборной кампании он выбрал другой тон, так что теперь сложно сказать. Кандидат от „Зеленых“ Анналена Бербок вовсе высказалась за более жесткий курс против России или Китая», — подытожил биограф.

Ряд серьезных расхождений внешнеполитического и внутриполитического характера у России и Германии, по мнению экспертов, не позволит в скором времени отменить санкции против РФ.