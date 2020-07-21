Резолюцию против участия России в G7 внесли в сенат США

В американский сенат внесли резолюцию против участия России в предстоящем саммите G7. Документ составила группа представителей Демократической партии.

В проекте резолюции сказано, что американский президент Дональд Трамп пытается восстановить отношения с Россией и «вознаградить Кремль» вместо того, чтобы «бороться с российскими угрозами», пишет РИА «Новости».

Кроме того, в резолюции также говорится, что сенат США будет против участия России в саммите, пока страна «не прекратит пагубные действия против Украины», а также американских союзников и самих Штатов. При этом перспективы принятия документа конгрессом неясны.

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение о переносе саммита G7, запланированного на конец июня, на сентябрь. В Белом доме решили, что на встречу должны приехать Россия, Южная Корея, Австралия и Индия. Однако против РФ в составе G7 выступили Канада и Великобритания. В конце июня стало известно, что инициатива американского лидера не понравилась и Японии. Токио выступил за сохранение действующего формата саммита.