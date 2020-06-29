Япония не захотела расширения G7
Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что в стране считают важным сохранение нынешней структуры G7. Слова политика привел ТАСС.
«Мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру „семерки“», — подчеркнул он.
Есихидэ Суга добавил, что окончательную форму проведения встречи согласуют Соединенные Штаты как ее организатор.
Политик не стал комментировать сведения о том, что Япония уже выразила США свое несогласие с приглашением на G7 президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В Токио эту позицию якобы объяснили несоответствием позиции Сеула в отношении КНДР и Китая общему курсу стран — участниц саммита.
Президент США Дональд Трамп решил перенести саммит G7, запланированный на конец июня, на сентябрь. В Белом доме решили, что на встречу должны приехать Россия, Южная Корея, Австралия и Индия. Против РФ в составе G7 выступили Канада и Великобритания.