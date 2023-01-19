Эксклюзив 19 января 2023, 16:31 Резолюцию о создании трибунала по Украине назвали очередной попыткой шантажа России Блогер Колясников указал на двойные стандарты Запада после решения о трибунале по Украине РИА «Новости»

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Принятая Европарламентом резолюция о создании специального трибунала «об агрессии против Украины» — это очередное запугивание и шантаж России, которых уже было достаточно много. Об этом «360» заявил автор блога Zergulio Сергей Колясников.

Он подчеркнул, что все подобные решения западных стран всегда базируются на двойных стандартах.

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«Давайте уточним, кого судили за Ливию, Ирак, Сирию? Что-то я не припомню таких случаев. А ведь там, в отличие от Украины, была чистая агрессия, аннексия и уничтожение мирного населения», — заявил Колясников.

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Блогер отметил, что власти Сирии официально заявили, что США воруют нефть. Но призыва со стороны европейских депутатов о привлечении к ответственности американцев нет.

«Россия на Украине борется с нацизмом и защищает интересы русскоязычного населения Донбасса, которое страдало восемь лет. У нас есть все основания на эти действия», — подчеркнул Колясников.

Собеседник «360» сравнил идею европарламентариев с тем, что убийца и грабитель пытается создать свой собственный трибунал, чтобы привлечь к ответственности жертв за чересчур сильное сопротивление.

По его словам, Россия вполне может в качестве троллинга одобрить создание специального трибунала за военные преступления с предложением осудить «киевскую хунту, американских, британских и прочих европейских пособников».

Депутаты Европарламента превалирующим числом голосов одобрили принятие резолюции по созданию специального трибунала по конфликту на Украине. Как и большинство решений европейских депутатов, принятый документ не имеет юридической силы, но руководство стран Евросоюза должно принимать его во внимание.