Важное 19 января 2023, 16:10 Европейский парламент принял резолюцию о создании «трибунала» по событиям на Украине Европарламент принял резолюцию с призывом сделать спецтрибунал по Украине РИА «Новости»

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Европарламент предложил создать «трибунал» по конфликту на Украине. Резолюцию на эту тему члены ЕП приняли во время сессии в Страсбурге.

Европарламент призвал создать трибунал «по делу об агрессии против Украины». Идею поддержали 472 парламентария, 19 высказались против, еще 33 воздержались.

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Резолюции ЕП, уточнил ТАСС, носят лишь рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Подобные информационные поводы широко используются Евросоюзом для продвижения определенных политических позиций.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что любые инициативы о проведении трибунала нелепы. Мнение дипломата поддержал и его заместитель Дмитрий Полянский.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в конце декабря 2022 года говорил, что только Совбез ООН имеет право создать трибунал.