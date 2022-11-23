Важное 23 ноября 2022, 14:22 Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма Депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма РИА «Новости»

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Резолюция о признании России «государством-спонсором терроризма» получила большинство голосов депутатов Европарламента. Как сообщило агентство Reuters, поддержали документ 494 депутата, против высказались 58 человек, 44 — воздержались.

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В принятом Европарламенте документе говорится, что европейские депутаты «признали Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Принятый документ, отметило РИА «Новости», не несет каких-либо юридических последствий, так как у Евросоюза нет законодательной базы для внесения стран в список государств-спонсоров терроризма.

Сами подобные документы носят только рекомендательный характер и предназначены исключительно для продвижения и распространения политических позиций, представленных в Европейском парламенте сил.