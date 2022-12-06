Мир 06 декабря 2022, 01:44 Режиссер Стоун назвал США виновными в конфликте в Донбассе Режиссер Оливер Стоун: США являются подлинным виновником конфликта на Донбассе

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Режиссер Оливер Стоун уверен, что Соединенные Штаты виноваты в конфликте в Донбассе. Таким мнением он поделился в интервью сербской газете Politika.

«Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что сделали США. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: „Русские нападают“. А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию», — сказал Стоун.

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Он также считает, что восемь лет назад Украина больше не была нейтральной, выступая против России. Это нарушило равновесие и привело к конфликту.

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По его мнению, США всегда «нарушают все правила, когда хотят», но при этом «профессионально осуждают каждую страну, которая нарушит линию мирового порядка».

Ранее американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что российский президент Владимир Путин не допустил превращения России в «вассала» США. Он уверен, что Соединенные Штаты могли бы стать партнером РФ, «но из-за денег этого не произошло».