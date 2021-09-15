Американский кинорежиссер Стоун рассказал, как США хотели «захватить» Россию

Российский президент Владимир Путин не допустил превращения России в «вассала» США, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. По его мнению, Штаты могли бы стать партнером РФ, «могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло».

«США могли бы стать партнером России, могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена», — рассказал Стоун в интервью телеканалу «Россия 24».

Если бы Вашингтону удалось подчинить себе Москву, считает кинорежиссер, то это пошло бы во вред как США, так и всему миру, поскольку Штаты «становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию».

Ни у кого не должно быть слишком много власти, отметил Стоун. «Это всего лишь закон природы — должен быть баланс», — подчеркнул американский кинорежиссер.

Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с коронавирусом, считает он, а также в производстве «чистой энергии» на базе, в частности, российской атомной энергетики.

В то же время, по мнению Стоуна, Вашингтон заинтересован во внешнем противнике, чтобы снабжать заказами свой большой военно-промышленный комплекс — по очереди эту роль играли Венесуэла, Иран и Куба.

«Почему они не могут остановиться? Потому что на кону очень большие деньги. Деньги и сделки. Дело не в России. Если бы не было России, был бы найден другой враг», — отметил режиссер.

До этого Стоун высказал мнение, что США должны прекратить кампанию против России. Штатам нужно перестать стремиться к тому, чтобы быть единственной силой, которая контролирует мир. По его словам, в Штатах должны быть люди, которые высказываются за мир с остальными миром, за налаживание отношений с Россией, Китаем, Ираном. США должны поменять свое мировоззрение, «потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир».