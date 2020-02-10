Режиссер «Паразитов» признался, что напьется после «Оскара»

Выходя за наградой за «Лучший иностранной фильм», он сказал: «Я уже готов выпить».

Чуть позже, когда Пон Джун-Хо опять поднимался на сцену за призом в номинации «Лучшая режиссура», то сказал о своем желании пить всю ночь на пролет. А вот таким режиссера сфотографировали за кулисами.

Картина «Паразиты» получила награду за лучший оригинальный сценарий и была признана кинокритиками лучшим фильмом года. Последняя победа особенно ценна и удивительна. Ведь до этого момента «Лучшим фильмом года» всегда становились американские ленты.

«Паразиты» рассказывают о бедной южнокорейской семье, которая устраивается работать в дом богатых людей обманным путем. Их аферы приводят к трагическому финалу.

92-я церемония награждения «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер, актером — Хоакин Феникс. Лучшей актрисой второго плана признали Лору Дерн, в той же номинации победил и Брэд Питт. Во время своей речи он позволил себе политическую шутку. Питт заявил, что ему дали больше времени на речь, чем советнику президента США Дональда Трампа в Сенате.