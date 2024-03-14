Мир 14 марта 2024, 02:44 Режим повышенной готовности ввели из-за токсичной кошки в Фукуяме Freepik

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В японском городе Фукуяма объявили режим повышенной готовности из-за кошки. Животное упало в чан с токсичным веществом и сбежало. Об этом написало издание The Guardian.

По данным издания, работник сталелитейного завода заметил следы кошачьих лап, ведущие от чана с шестивалентным хромом. Это токсичное вещество, способное вызвать слепоту и рак при малейшем контакте. Предполагается, что кошка случайно упала в емкость с химикатом, но смогла выбраться и сбежала.

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Власти Фукуямы усилили патрулирование в городе. Они попросили жителей не приближаться к токсичной кошке. Поиски животного продолжаются.

В декабре прошлого года жители британского города Сискейл пожаловались на стаю радиоактивных кошек, которые «буквально какают плутонием». По их словам, животные обитают недалеко от комплекса «Селлафилд», построенного в 1947 году для разработки ядерного оружия и производства плутония. Эксперты подтвердили, что в кошачьих фекалиях действительно могут содержатся следы плутония и цезия.