Мир 09 декабря 2023, 21:33 Радиоактивные кошки с плутонием в фекалиях атаковали британский город Daily Mail: в британском городе Сискейл пожаловались на «атомных котят» РИА «Новости»

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Жители британского города Сискейл, проживающие недалеко от ядерного комплекса «Селлафилд», пожаловались на стаю «радиоактивных» кошек. Они рассказали, что животные опасны, потому что «буквально какают плутонием». Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Стая диких кошек выросла после того, как рабочие „Селлафилда“, крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб», — уточнило издание.

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Местные жители раскритиковали руководство и сотрудников комплекса за то, что они создали хорошие условия жизни для «атомных котят» и поставил под угрозу город Сискейл, расположенный от него в трех милях. При этом руководители объекта заявили, что колония одичавших котов никак не представляет опасности для общества.

Группа под названием Radiation Free Lakeland (RAFL) опросила экспертов и выяснила, что кошачьи фекалии содержат обнаруживаемые следы плутония и цезия.

Проблема в том, что ядерный комплекс «Селлафилд» использовали в 1947 году для разработки ядерного оружия и производства плутония.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, что в российских квартирах есть достаточно много предметов, которые могут излучать радиацию.

По его словам, не стоит слишком сильно переживать, потому что, если при производстве не было нарушений, то излучения минимальны и не опасны. Тем не менее, стоит помнить, что к радиоактивными предметам могут относиться глянцевые журналы, хрусталь и даже комкующийся наполнитель для кошачьего туалета.