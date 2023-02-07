Происшествия 07 февраля 2023, 16:04 Число погибших в лесных пожарах в Чили выросло до 27 человек

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Южная и центральная часть Чили охвачена лесными пожарами, в которых уже погибли 27 человек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, еще 3,5 тысячи человек пострадали. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои поврежденные дома.

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В настоящее время насчитывают около 280 очагов. Несмотря на то, что температура воздуха в Чили достигает 35 градусов тепла, рассматривают версию поджога. Уже задержали восьмерых подозреваемых.

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